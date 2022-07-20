陳時中龍山寺參香 再為萬華破口用詞不精確道歉

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天到艋舺龍山寺參香祈福，對防疫團隊過去惹議的萬華破口說，再度為了用詞不精確造成傷害道歉，並強調防疫不是人與人鬥爭，而是人與人合作。

陳時中今天上午到龍山寺參香祈福，廟門前擠滿了舉著「阿中加油」手牌的支持群眾，在民進黨台北市議員劉耀仁、吳沛憶等人引導下大喊「陳時中凍蒜」。

不過，陳時中到場時，馬路另一頭有零星民眾聚集抗議，喊著「萬華不是破口，陳時中還我們清白。」

陳時中在龍山寺董事長黃書瑋陪同下入內參拜，約半小時後在廟埕一同接受媒體聯訪。陳時中說，寺廟是台灣的信仰中心、人民的精神支柱，尤其龍山寺有濃厚歷史。

陳時中指出，今天到龍山寺，得到黃書瑋贈送「以民為先」的字帖來期許，這是他應該的，定不會辜負民眾期待，施政必然以民為先，同時也感受到許多市民非常熱情的支持，他會努力。

陳時中語畢，廟埕前一名拿著手機錄影的民眾突然大喊，不斷詢問陳時中是否會守護台北市民的財產，隨後被架離。

媒體接著詢問，黃書瑋是否會支持陳時中。黃書瑋說，只要來到龍山寺都歡迎，觀世音菩薩是慈悲的，這裡沒有黨派，是中立的，只要願意來參香都歡迎。

媒體再問，衛福部次長石崇良去年曾形容萬華為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情破口，引發民怨，是否因此才選擇萬華作為陸戰啟動第一站。

陳時中表示，萬華是一個有文化底蘊的地方，領導者必須重視文化的根，所以他選擇從這裡出發，而若有人因為過去防疫團隊在立法院備詢時的用詞不精確而受傷，他必須誠摯道歉。

陳時中強調，疫情是人與病毒的戰爭，不是人與人的鬥爭，在病毒肆虐的情況下，不但是在同一塊土地上的人要合作，世界各地的人也要互相幫忙，才能夠對抗病毒，任何運用病毒來傷害、製造分化與對立，都是不好的。

陳時中回憶，第一名染疫的病人康復後留下一句話，他到今天都記得很清楚，「沒有人想要染疫，也沒有人想當破口」，這都是不得已的，所以人與人要合作，一起對抗病毒。

對於未來對萬華的願景，陳時中說，未來會跟龍山寺維持良好溝通管道，了解在地需要，保存萬華的文化底蘊，加入智慧城市元素，讓萬華越來越好。（編輯：李亨山）1110720