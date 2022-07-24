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同心32號演習後備軍人 25日上午8時指定地點報到

2022/7/24 12:17（7/24 12:49 更新）
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國防部表示，「同心32號」演習動員召集令於24日中午12時生效，受領相關教育召集令的後備軍人，應在25日上午8時向指定地點報到。圖為3月教召訓練情形。（中央社檔案照片）
國防部表示，「同心32號」演習動員召集令於24日中午12時生效，受領相關教育召集令的後備軍人，應在25日上午8時向指定地點報到。圖為3月教召訓練情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北24日電）國軍漢光38號演習明天登場，國防部今天表示，「同心32號」演習動員召集令於今天中午12時生效，受領相關教育召集令的後備軍人，應在明天上午8時向指定地點報到。

國防部指出，受領下列「教育召集令」所列動員符號的後備軍人，應於明天上午8時向指定地點報到。

分別為，精誠動員甲字第130900號、第231905號、第250302號、第241007號；忠義動員甲字第280700號；大業動員甲字第130100號、第230100號、第240500號；仁愛動員甲字第130200號、第220200號；忠貞動員甲字第150200號、第230104號、第250500號；博愛動員甲字第251105號、第241205號、第242900號。

國防部另提到，受領下列「教育召集令」所列動員符號的後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到。

分別為，大業動員甲字第942001號；仁愛動員甲字第941006號；忠貞動員甲字第943001號。

國防部指出，受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到。

分別為，精誠動員丙字第250302號、第231907號、第241007號，精誠動員丁字第250302號、第231907號、第141207號，精誠動員己字第250302號、第140200號；忠義動員丙字第130100號、第240500號、第230100號，忠義動員丁字第130100號、第240500號、第230100號。

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仁愛動員丙字第140100號、第120100號，仁愛動員丁字第130200號，仁愛動員己字第140100號、第130200號；博愛動員丙、丁字第242900號；忠貞動員丙、丁字第230104號；忠信動員丙字第1301號、第1402號，忠信動員丁字第1301號、第1402號。

國防部提到，陸軍航空基地勤務廠（亞航公司仁德廠）、通信電子器材基地勤務廠（冠宇公司）、海軍基隆後勤支援指揮部（鎰福電子公司）、空軍官校（漢翔公司）、空軍第一後勤指揮部（亞航公司屏東飛修廠）、軍備局生產製造中心第202廠（日宏精密工業公司）及三軍衛材供應處（榮民製藥廠）的動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。（編輯：楊凱翔）1110724

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