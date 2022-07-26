林佳龍競總選蘇貞昌2018舊址 綠營世代合作拚戰新北

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（中央社記者溫貴香台北26日電）民進黨新北市長參選人林佳龍定8月1日成立競選總部，地點為行政院長蘇貞昌2018年參選舊址。黨內高層指出，將採分層負責、世代合作策略，有步調與節奏打出團結牌、政績牌，全面拚戰新北。

黨內高層表示，侯友宜是國民黨內最強現任市長，且可能競逐2024總統選戰，民進黨推出的人選，首要之務是牽制侯友宜、困守新北，讓侯友宜無法全國走透透輔選。

針對新北市長選舉策略，民進黨內高層今天表示，黨內定調新北市是一場非典型選戰，若以傳統的民調、藍綠板塊、組織動員等作分析或評論選情，恐會有「差之毫釐，失之千里」問題。

黨內高層分析，侯友宜的政治優勢就是藍綠通吃，但在藍營內部有侯朱（立倫）心結，加上先前韓粉對侯友宜抱有不滿情緒，民進黨評估新北市這局有勝算，且選戰打法必須不同以往。

黨內高層指出，「龍侯之戰」初交手已歷經3場對戰，首先是林佳龍拋出從陽明山看大台北、侯友宜提觀音山稱新北不是二等公民的「山山之爭」；二是透過林口增設匝道、衍生停車場等議題，強調是林佳龍任交通部長時拍板，且侯友宜還感謝過林佳龍；三是恩恩案翻轉了侯友宜「人設」。

黨內高層說，這3場隔空交火的議題設定，成功讓林佳龍軟著陸新北市、接上地氣；綠營除高度集結主攻，也快速建置選戰團隊，例如黨主席蔡英文約詢現任與前立委，針對新北市12個立委選區，成立12個競選總部。

在組建選戰團隊上，黨內高層表示，行政院長蘇貞昌雖未出任競選總部榮譽主委，但分別邀請新北市議員舉行便當會，交流中央與地方施政；黨秘書長林錫耀任競選總部主委、立委吳秉叡擔任總幹事、新北市黨部主委何博文出任執行總幹事，立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧擔任副主委並出任政策群、組織群、文宣群召集人。

此外，林佳龍陣營亦邀請桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌分任南北總督導。黨內高層指出，面對這場史上最艱困戰局，民進黨善用參選人林佳龍的個人學經歷特質，採分層負責、世代合作，有步調與節奏打出團結牌、政績牌。

在競選總部上，黨內高層表示，林佳龍競選辦公室將設在板橋、蘇貞昌2018年參選新北市長舊址，預計8月1日成立，競選團隊正式進駐總部辦公室；從組建選戰部隊、尋找競選總部與分工，一個月內全部就定位，彰顯黨內高效率與團結一致。

黨政高層指出，林佳龍競選戰略「新北大翻新」，要凸顯侯友宜本身就是要被改變的人。未來12個立委選區將與文化、經濟、交通、觀光、美食等5個主軸合體，以5大主軸進入12個選區逐一檢視侯友宜施政成績；而在8月28日中選會登記之日，12個選區的參選人競選總部與看板，將設置完成。（編輯：林克倫）20220726