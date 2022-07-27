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蔡英文出手組「苗栗隊」 柯建銘羅致政相助徐定禎

2022/7/27 18:04
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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨秘書長林錫耀指出，黨主席蔡英文今天邀集苗栗縣長參選人徐定禎、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人討論並敲定苗栗輔選架構，由柯建銘擔任主任委員，出身苗栗的立委羅致政接總幹事、前立委郭俊銘擔任執行總幹事。

林錫耀透過新聞稿表示，蔡英文邀集徐定禎、柯建銘、郭俊銘，就苗栗縣長選戰充分討論，邀請柯建銘領軍「苗栗隊」捲起袖子一起改變苗栗，讓苗栗縣「轉虧為贏，改變成禎」。

林錫耀轉述，除柯建銘擔任主任委員外，出身苗栗的羅致政也將接下總幹事，並由擁有豐富操盤經驗的郭俊銘擔任執行總幹事。

林錫耀說，自徵召提名徐定禎參選苗栗縣長以來，如同蔡英文在提名記者會上期許，地方都期待徐定禎的頭份經驗能擴大成苗栗經驗，解決苗栗長期的財政問題，為地方帶來新氣象。

他說，日前苗栗也舉行誓師大會，共同力拚翻轉負債虧損、建設停滯、被污名的苗栗縣，團結聯合作戰，把過去以來苗栗人民虧的福祉贏回來，邁向勝選，讓苗栗改變成真。（編輯：謝佳珍）1110727

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