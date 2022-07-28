蔡其昌競選團隊成軍 榮譽主委賴清德主委蘇嘉全

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，副總統賴清德擔任榮譽主委、前立法院長蘇嘉全擔任競選總部主委，立委何欣純、張廖萬堅分別擔任原縣區、原市區的競選總幹事，競選團隊成軍。

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌拜會台中市議會民進黨團，同時宣布競選團隊的成員，由副總統賴清德擔任榮譽主任委員，將邀請曾參選過台中市長的前立法院長蘇嘉全擔任競選總部主委一職，原縣區、市區的總幹事則是民進黨立委何欣純、張廖萬堅。

民進黨籍4名立委、無黨籍立委黃國書以及前立委陳柏惟負責分區督導。蔡其昌表示，黨團議員將和競選總部搭配舉辦百場市政說明會，以市議員為主力，在各選區中舉辦說明會，競選團隊初步架構已經成形。

蔡其昌也為剛新婚的陳柏惟獻上祝福，他說，陳柏惟和太太相知相戀多年，有情人終成眷屬，陳柏惟本就是競選團隊中的一份子，先前請假到美國巡迴演講，希望連蜜月也一起辦一辦，回來就別請假了，可立刻加入團隊。

面對台中市3天發生2起槍擊案，警察局長蔡蒼柏的發言惹議，蔡其昌指出，台中市槍聲四起，市長該做的是將民政、警政、社政以及對治安有幫助的單位全部集合，擬定出方法，如果只是在臉書（Facebook）上面搞治安，台中治安不會比較好，讓人民安心，是市長治理能力的問題。

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蔡其昌說，蔡蒼柏把過錯當成媒體之亂、民代見縫插針，發言離譜，這不是面對問題的態度，肅槍專案的行前教育表現得一副只是演給大家看，難怪大家看了都搖頭，難怪治安不會好，警察局長聽從市長指揮，市長盧秀燕對於蔡蒼柏的發言是否支持，或是跟他意見一樣，應該說明。

盧秀燕因腳傷復發，昨天下午進行手術清除腿部髖關節的血塊，蔡其昌送上關心，希望盧秀燕早日康復。（編輯：陳仁華）1110728