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內湖塞車誰的錯？ 馬辦質疑黃珊珊多年選擇視而不見

2022/7/31 12:36
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（中央社記者王承中台北31日電）台北市內湖交通問題成市長選戰話題，前總統馬英九辦公室今天表示，台北市副市長黃珊珊曾任市議員多年，若認為內科交通出現問題，是否早該優化，還是多年來都選擇視而不見。

台北市內湖交通問題近日成為市長選戰的熱門話題，各參選人激烈交鋒。有意參選台北市長的副市長黃珊珊日前在臉書粉絲團發文表示，內科問題是都市計畫問題，前總統馬英九、前台北市長郝龍斌在台北市執政16年，讓輕工業區開放商辦進駐，但沒有同步交通配套。

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馬英九辦公室今天發布新聞稿表示，市政建設不能僅仰賴前人的基礎，黃珊珊擔任台北市議員這麼多年，現在又是台北市副市長，如果認為內科交通出現問題，是否早該優化，還是黃珊珊多年來都選擇視而不見。

馬辦指出，馬英九在台北市長任內完工5條捷運，動工7條捷運，規劃3條捷運，將台北市往後10至15年的路線都規劃完成，對台北市交通建設貢獻良多，甚至將懸宕多年的文湖線定案，為內湖、內科交通問題解決基本問題，文湖線更於郝龍斌任內完成興建。（編輯：林淑媛）1110731

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