新任駐泰代表莊碩漢履新 綠能出發展開合作關係

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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）新任駐泰代表莊碩漢今天抵達泰國履新。莊碩漢指出，泰國是今年APEC會議主辦國，泰國以BCG（生物-循環-綠能）為倡議主題，台灣能有貢獻，代表處也將藉此主軸開展台泰合作新篇章。

莊碩漢夫婦在今天中午飛抵曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）國際機場，駐泰國代表處副代表薛秀媚偕代表處工作人員前往接機，現場也來了20多名台商歡迎新任代表履新。

莊碩漢接受中央社訪問時表示，總統蔡英文特別交代他代表政府照顧旅泰的廣大台商及僑胞，並致力深化台泰雙邊關係，尤其是在後疫情時期透過兩國的合作，攜手朝向全新的發展。

莊碩漢表示，泰國位處東南亞區域中心，是台灣新南向政策重要夥伴國家，台灣已經與泰國持續密切在經貿合作、人才交流、科研創新與區域鏈結領域建立實質關係，目前台泰雙方已在領務、經貿、教育、醫衛、文化及觀光等領域，取得相當合作成果。

莊碩漢指出，泰國是今年亞太經合會（APEC）會議主辦國，他將帶領代表處工作人員全力協助台灣代表團順利與會，且今年泰國倡議以BCG（生物-循環-綠能）為會議主題，台灣能就平衡永續發展的疫後經濟模式貢獻看法並分享成功經驗，代表處也將藉此主軸開展台泰合作新篇章。

總統府6月13日發布總統令，特任台北世界貿易中心董事長莊碩漢為駐泰國大使。莊碩漢曾任銓敘部政務次長、台灣省政府副主席、行政院發言人、僑務委員會副委員長、立法委員及中華民國對外貿易發展協會副董事長等職。

原駐泰國代表李應元去年8月因病請辭，返台休養，去年11月病逝，代表職務懸缺至今年6月。（編輯：黃自強）1110731