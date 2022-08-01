原住民族日 Kolas：我不是你的「番仔」

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）今天是原住民族日，首名以原民身分參選花蓮縣長的Kolas今天貼文指出，有人質疑「『番仔』選什麼縣長」，她希望大家放下成見、刻板印象與政治算計，台灣才會更美好。

Kolas Yotaka今天在臉書（Facebook）貼出一張拍攝於1993年在台北街頭爭取原民權益的照片，照片中的她青澀但展露自信笑顏，頭綁綠色「還我土地」布條。她寫道，「我不是你的『番仔』」。

Kolas說：「數十年來，我們不想被叫『番仔』、『山地人』、『山花』、『山胞』，為了爭取正名權、土地權、自治權，我們走上街頭。當年我也在其中。對年輕的大學生來說，那是一個啟蒙的年代，我們跟著前輩一起奮鬥過。」

Kolas指出，一個人的名字很重要，一個民族的名字也很重要，充滿歧視與敵意的稱呼，要被拋棄，不能再使用；尤其在多民族的台灣、多民族的花蓮，必須跨族群、跨世代、跨政黨，才能解決共同問題。

花蓮縣原住民人口占全縣人口約28%，慶祝「原住民族日」，市區一家特產店負責人劉瑞祺有感於周遭有原住民的親友、同事、同學等，大家相處融洽，今天大方請客，凡是到店的原住民免費吃冰淇淋，穿族服拍照打卡加贈鳳梨麻糬一袋。

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此外，在縣府上班的許多原住民今天都換上傳統服飾，紀念具有歷史意義的日子。縣長徐榛蔚肯定部落族人敬天愛地，保存台灣原住民族傳統文化之美。

徐榛蔚表示，花蓮共有6大原住民族，每個人都為居住的土地奉獻一己心力，各族群間相互尊重、和諧的生活，在這裡，我們每一個人都為自己的名字與文化而驕傲；縣府致力於發揚傳統文化及各族群語言，並保存珍貴文史資產，將先人智慧發揚光大。（編輯：陳仁華）1110801