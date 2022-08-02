國民黨議員參選人組連線 誓言加大監督力道

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）多名國民黨議員參選人今天宣布組成北北基桃高監督連線，桃園市議員參選人凌濤說，未來除了提出搭配市長參選人的城市願景外，各自也會提出競選政見，加大監督力道。

國民黨上午召開記者會，凌濤、高雄市議員參選人白喬茵、台北市議員參選人柳采葳、新北市議員參選人林鼎超、基隆市議員參選人王尚潔等人，在會中宣布組成北北基桃高監督連線。

國民黨副發言人楊智伃說，民進黨執政下，台灣高通膨、高失業率、低薪、缺疫苗、缺快篩，更缺乏一顆為人民服務的心，因此，國民黨重申，要為人民拚好日子的決心；國民黨特別設計「為你拚好日子」T 恤，「為你拚好日子」也是這次全代會口號之一。

凌濤表示，組成北北基桃高的監督連線，主軸就是要監督參選人的誠信、品格、能力、市政。今天出席者都是各縣市關鍵的監督力量，未來除了提出搭配市長參選人的城市願景外，各自也會提出競選政見，並加大監督力道。

柳采葳說，國民黨的台北市議員參選人未來會與台北市長參選人蔣萬安，在婦幼、寵物友善、交通、各大建設方面，提出完善政見，希望幫助活化台北，讓大家看到無限的可能與機會。

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林鼎超表示，新北市長侯友宜政績有目共睹，雖然他與侯友宜同一政黨，但還是會代表市民，持續監督新北市政府，讓新北市府為人民帶來更多福利與建設。

白喬茵表示，高雄曾是全球第3大港、全台第2大都，但已慢慢找不到昔日的光榮；難道高雄光靠一個台積電，就能補上民進黨多年執政的破洞，除了光鮮亮麗的口號與表面漂亮的建設，更需要的是腳踏實地、穩健的基礎建設。（編輯：謝佳珍）1110802