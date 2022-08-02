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25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明
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結婚26週年臉書曬恩愛 林佳龍：心中充滿愛與希望

2022/8/2 17:31
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（中央社記者王鴻國新北2日電）激烈選戰中仍有柔情，林佳龍今天在臉書貼出和妻子廖婉如照片曬恩愛。他表示，今天是結婚26週年，人生逐夢「有妳跟兩個孩子相隨，不管我人在哪裡，心中總是充滿愛與希望」。

民進黨新北市長參選人林佳龍在臉書貼出和廖婉如年輕時照片，他說，「今天是我跟婉如結婚26週年紀念，早上起床，在我們四口之家的群組留話，說起我們結婚的經過，還有孩子的誕生」。

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他說，這一路從美國到台灣、台南到台北、台北到台中、現在台中到新北。「我想跟婉如還有孩子說的是，人生逐夢，充滿驚奇，雖然多變化，但有她跟兩個孩子相隨，不管我人在哪裡，心中總是充滿愛與希望」。

他說，接下生命不同階段的任務之前，心中除了理想，總有深愛著的人，彼此支撐，彼此理解。望向窗外的這片景緻，「我在板橋的家中獨自醒來，雖然今年結婚週年，我依舊在工作中度過，沒法好好跟你們吃一頓飯，但是我知道你們在遠方各自忙碌，也一如往常，用你們的方式，為我加油」。（編輯：方沛清）1110802

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