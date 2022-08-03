更多編輯台推薦新聞：
滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
裴洛西抵達台灣：信守美國挺台灣民主承諾
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨
首頁 / 政治

民進黨歡迎裴洛西訪台 籲中共停止政治軍事恫嚇

2022/8/3 00:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北3日電）美國眾議院議長裴洛西抵達台灣，民進黨指出，此行顯示台灣是美國在印太地區長期的自由、民主以及人權價值的重要夥伴之一；中共當局應有所克制，停止一切政治及軍事恫嚇行為，正面看待台灣與國際友人的正常交流活動。

裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，2日晚間10時44分抵達松山機場。民進黨發言人謝佩芬透過新聞稿表示，民進黨表達最誠摯的感謝及歡迎之意，此為時隔25年，美國現任眾議院議長再度訪台，此行不僅顯示台美之間友誼深厚，也顯示台灣是美國在印太地區長期的自由、民主以及人權價值的重要夥伴之一。

謝佩芬指出，裴洛西近年有許多挺台行動，她對人權自由的愛護，與民進黨追求民主自由、重視人權法治觀念不謀而合。民進黨敬重及欽佩裴洛西的道德勇氣，不僅是民主之友，更是台灣之友。

謝佩芬強調，任何威嚇言論及挑釁行為，都無法將台灣與國際友人捍衛民主自由的決心減損半分。這次裴洛西來台，中共當局文攻武嚇不斷，想以行動干涉民主國家正常交流及互動，已嚴重威脅區域和平穩定。

民進黨呼籲，中共當局應有所克制，停止一切政治及軍事恫嚇行為，共同負起區域和平責任，展現「負責任大國」應有風範，並正面看待台灣與國際友人的正常交流活動。

民進黨強調，台灣外交空間得來不易，台美友誼不會因中國破壞而退步，民進黨將致力保護得來不易的外交果實。同時，台海和平對世界至關重要，台灣會秉持「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」的態度處理兩岸關係，並持續呼籲中共當局與台灣進行對等、理性對話，透過交流化解兩岸政治歧見，為印太區域和平貢獻力量。（編輯：楊蘭軒）1110803

裴洛西
裴洛西抵台 睽違25年美眾院議長再訪台灣[影] 裴洛西專機晚間10時44分抵松山機場[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀