年輕朋友憂中國侵台 陳時中：自己國家自己顧

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間被年輕朋友詢問，中國是否會武力侵台。陳時中說，自己的國家自己顧，若全民一致捍衛國家，讓世界看到並支持，台灣就不會受到欺負。

陳時中今天晚間出席「阿中與你相見歡」活動，替內湖南港區議員李建昌站台，陳時中將從前台北市長陳水扁任內就擔任議員的李建昌為「台北活字典」，表示他想當市長，並把市長做好，所以需要這樣資深的好議員來監督，且希望李建昌可以擔任議長。

陳時中接著趕往信義區，替市議員許淑華站台。他說，他在50年前進入台北醫學大學牙醫學系就讀，所以今天要以老鄰居的身分拜託大家賜票，且他若當選，施政上絕對不會分顏色，大家一起讓台北更好、台灣共好。

許淑華接著安排「嚴刑拷打」環節，讓台下數名就讀大學的年輕朋友與陳時中對話。首名同學詢問，陳時中交過幾個女朋友，問題一出不僅全場拍手叫好，陳時中也露出燦爛笑容。

陳時中一度語塞表示，這個問題非常困難，講太少讓自己沒面子、講太多又怕回去要跪算盤，「大概...我想...能夠記得住的就剩下我太太。」

下一名同學詢問，中國是否會以武力侵台。陳時中回應，台灣是主權獨立的國家，要有「自己的國家自己顧」這個基本概念，不管別人要不要打，自己都要先準備好，無論是心理建設還是國防武力。

陳時中指出，中國的威脅當然不能輕忽，外交上一定要步步為營，但心理上若越怕越會出事、越堅強越能抵抗外敵，所以全民都要堅持獨立自主與自由民主價值，一致捍衛國家，讓世界看到並支持，台灣就不會受到欺負。

有同學詢問，如何考上牙醫系。陳時中笑說，其實他不是太用功的學生，他認為學業與生活、身心靈健康同樣重要，應保持終身學習的態度與好奇心，找到自己喜歡的事物然後天天進步。

還有同學提出衛福部長與市長哪個角色較有挑戰性、如何追到太太孫琬玲等問題，陳時中均一一回答，最後與提問同學及支持者合照，結束行程。（編輯：李亨山）1110803