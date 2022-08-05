市長競選團隊亮相 蔡其昌：把台中帶往最好方向

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（左5）競選團隊5日在大里區拾本書堂舉辦媒體茶敘，包含競總主委蘇嘉全（右5）、競選總幹事何欣純（左4）、競選總督導黃國書（左3）、莊競程（右4）、林靜儀（右3）及青年後援會總會長陳柏惟（左2）等人都出席。中央社記者蘇木春攝 111年8月5日

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（中央社記者蘇木春台中5日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌競選團隊今天亮相，由前立法院長蘇嘉全擔任競總主委，蔡其昌表示，他會告訴市民，誰可以把台中帶往最好的方向。

蔡其昌競選團隊今天在大里區拾本書堂舉辦媒體茶敘，蘇嘉全、競選總幹事何欣純、競選總督導黃國書、莊競程、林靜儀及青年後援會總會長陳柏惟等人皆出席，並一同呼喊當選口號。

對於台中捷運虧損的解決辦法，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，中捷會虧損是因為只有一條線，但虧損的數字出乎預期代表經營不好，更重要關鍵要趕快完成藍線等其他路線，提升捷運的使用效率，他如果擔任市長，捷運藍線要在4年內動工。

蔡其昌指出，他知道台中市民期待改變，對政治人物的挑剔他很有信心，接下來4個月來，市民會認真檢驗現任市長盧秀燕的施政成績，這段期間他會持續提出政策，告訴市民誰可以把台中帶往最好的方向。

至於邀請陳柏惟加入團隊，蔡其昌說，陳柏惟長期對青年與台灣議題關心，在青年政策與青年朋友的溝通，都是最佳的分身。陳柏惟說，會跟競選團隊表達青年關注的議題，包括免費營養午餐等政策，從蔡其昌設立青年後援會就知道重視青年面臨的問題。

蘇嘉全會中表示，蔡其昌是土生土長的在地人，他的行動力在立法院看得非常清楚，台中需要有行動力的人來帶領，打造有願景的未來，才能跟其他城市競爭。

何欣純說，蔡其昌的魅力在於了解人民的需求與期待，常聽到各地居民對自己的家鄉驕傲，相信蔡其昌未來可以讓台中市民說「我台中人我驕傲」。

莊競程說，蔡其昌在海線長期經營，得到當地居民肯定，相信市民一定也會給蔡其昌機會建設大台中。林靜儀表示，掌握地方民眾對地方想要改變的想法，提供給團隊建言，承接大家希望改變的心情贏得選戰。

黃國書認為，台中每一次選舉特別是市長的選舉都充滿驚奇，蔡其昌很有行動力，也很有效率接近當地民眾，相信可以讓選民接受他。（編輯：黃世雅）1110805

民進黨台中市長參選人蔡其昌競選團隊5日在大里區拾本書堂舉辦媒體茶敘，蔡其昌表示，他會持續推出政策，告訴市民誰可以把台中帶往最好的方向。中央社記者蘇木春攝 111年8月5日