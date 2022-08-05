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民進黨：未編列預算遊說裴洛西 轉傳假訊息將提告

2022/8/5 15:32
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（中央社記者溫貴香台北5日電）民進黨今天表示，針對來自香港網域的網頁內容，指民進黨多次支付美國公關公司Gephardt費用聯繫遊說美國聯邦眾議院議長裴洛西，純屬子虛烏有，該網頁內容為假訊息且誤導視聽。針對刻意轉傳者，將蒐集資料後報警提告。

民進黨發言人謝佩芬下午發布新聞稿表示，民進黨並未編列支付公關公司的遊說預算，與Gephardt公司並無任何合作案。從美國司法部外國代理人登記法網站搜尋，也無民進黨支付任何公關公司的資料，任何人都可以自行上網查證。尤其該網頁引用的文件，指民進黨曾3次支付Gephardt，經查證是造假，根本不存在。外交部也已針對此一偽造文件進行澄清。

謝佩芬強調，請特定人士停止轉傳錯假訊息，勿再浪費社會資源。

謝佩芬也重申總統蔡英文日前的談話強調，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成我們的民心紛擾。希望媒體多加查證，不輕易引用，也請民眾提高警覺。（編輯：蘇志宗）1110805

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