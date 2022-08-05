譴責中國軍事威脅 外交部：已有超過40國聲援台灣

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）針對中國對台發射飛彈等威脅台灣國家安全作為，外交部今天再度嚴厲譴責，並強調目前已有超過40國行政及立法部門等各界友人聲援台灣，其中包括友邦及理念相近的友台國家。

外交部發布新聞稿指出，針對中國對台灣周遭海域發射多枚飛彈，連日進行海空演訓，多批次機艦入侵台灣防空識別區且跨越海峽中線，嚴重威脅台灣的國家安全，破壞台海現狀，干擾國際航運及貿易正常往來，也破壞印太地區和平穩定。外交部再度予以最嚴厲譴責，嚴正要求中國政府理性自制，停止對台灣人民的威脅。

外交部表示，政府由衷感謝國際社會支持台灣的民主價值及台海安全，並公開呼籲中國切勿片面改變區域現狀， 目前已有友邦、理念相近及友台國家超過40國行政及立法部門等各界友人聲援台灣。

外交部指出，例如日本首相岸田文雄表示，日本支持台海維持和平穩定，同時要求中國立即停止軍演；美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）呼籲北京當局採取負責任態度，避免導致誤判、加劇兩岸局勢緊張；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也譴責中國不負責任的挑釁行為。

外交部指出，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）推文呼籲各方保持冷靜克制；「七大工業國集團」（G7）外長聯合聲明再次確認維持台灣海峽和平穩定的共同堅定承諾，呼籲中國不得以武力片面改變區域現狀；東南亞國協外長會議也發表共同聲明，要求自制並停止挑釁行為。此外，多位友邦元首等政府高層也在公開場合堅定聲援台灣。

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外交部表示，台灣身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突或挑起爭端，會沉著應對中國不負責任的軍事脅迫，堅定捍衛主權與國家安全，堅守民主自由防線。

外交部呼籲國際社會共同譴責中國非理性的軍事挑釁，破壞現狀，對區域安全構成嚴峻挑戰。台灣籲請世界各國持續聲援民主台灣及關切台海和平，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。（編輯：蘇龍麒）1110805