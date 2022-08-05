總統推特英日語發文 呼籲國際社會支持民主台灣

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（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北5日電）面對中共連日軍演，總統蔡英文今天下午透過推特（Twitter）發表英文、日文推文，向國際社會說明台灣政府的作為，並呼籲國際社會支持民主台灣，遏止區域安全局勢的升溫。

中共自4日下午1時56分起至下午4時許止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

蔡總統4日晚間發表錄影談話，針對中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，呼籲中國理性自制。總統說，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，尤其是對於來自中國方面的訊息，要請所有的媒體多加查證，不輕易引用，也請民眾提高警覺。

總統今天下午透過推特，將昨晚談話影片內容發出英、日文推文。

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在英文推文，總統指出，「我國政府和軍方正在密切關注中國的軍事演習及資訊戰行動，並會隨時準備作出必要的反應。我呼籲國際社會支持民主台灣，遏止區域安全局勢的升溫」。

總統在日文推文表示，「各位日本的朋友，本人將就當前台灣情勢的因應作為作一說明。和平是最重要的，我國絕不會採取會加劇局勢緊張的挑釁行為。但在必要時，我們也有守護自己國家的覺悟跟信心。我們期盼與日本這樣具有民主、自由、人權和法治等共享價值觀的國家，攜手一同保護區域的和平與穩定」。（編輯：林興盟）1110805