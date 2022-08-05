中共軍演 民進黨：感謝全球民主國家共同譴責

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（中央社記者溫貴香台北5日電）民進黨今天對於全球民主國家共同譴責中共軍演表示，台灣做為民主陣營的一員，感謝民主盟友的支持，也呼籲中共正視這些國家的立場與要求。

民進黨發言人謝佩芬晚間發布新聞稿表示，中共在台灣周邊大規模軍演並發射彈道飛彈引發國際爭議，從美國、日本、歐盟、北大西洋公約組織、東南亞國協、英國、法國、澳洲、加拿大等國的反應可知，中共以美國眾議院裴洛西（Nancy Pelosi）議長訪台為名義，選擇在國際上最繁忙的航路、水道上進行軍事演習，世界各國皆感到反感與不認同。

謝佩芬說，裴洛西訪問台灣，美國國內行政部門及國會朝野，皆表達一致支持，且無法苟同中國的強烈反應。

她舉例包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安會發言人柯比（John Kirby）、美國參議院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）也發布聯合聲明，批評北京在台灣周遭進行「危險、具挑釁意味」的實彈演習，指此次大規模軍演根本等同封鎖台灣。

針對中國飛彈射入日本專屬經濟區，日本首相岸田文雄強烈譴責並呼籲中國停止軍演。謝佩芬表示，今天岸田文雄與裴洛西會晤後，也表示日本與美國將繼續保持緊密合作，共同維護台海的和平穩定。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也推文，譴責中國「利用裴洛西訪台當作在台海侵略性軍事活動的藉口，沒有道理」。

謝佩芬說，台灣做為民主陣營的一員，感謝其他民主盟友的支持，也呼籲中共正視這些國家的立場與要求。（編輯：蘇龍麒）1110805