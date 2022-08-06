國防部再公布監控共艦畫面 海軍海巡協力合作[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部統計，截至下午5時止，共14艘次共艦在台灣周邊演習，國軍同時發布海軍「馬公軍艦」在東部海域監控中共馬鞍山號艦影片，並揭露與海巡署高雄艦（CG129）協力執行任務畫面。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問後，共軍隨即宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域實彈射擊，且在4日對台發射11枚東風系列彈道飛彈，嚴重衝擊區域和平穩定。

國防部晚間統計，截至下午5時止，20架次共機、14艘次共艦在台海周邊演習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部今天傍晚於官方臉書粉絲團「國防部發言人」發布圖卡，披露海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦，晚上再發布海軍「馬公軍艦」及各式艦艇在東部海域監控中共馬鞍山號艦影片。

國防部並強調，國軍晝夜不息、嚴密監控，站在海疆的最前線，只為捍衛國家主權，守護國人安全；特別的是，影片內容也披露海軍與海巡高雄艦（CG129）協力執行任務的畫面。（編輯：張均懋）1110806