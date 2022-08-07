中共軍演 Kolas：面對觀光、漁民損失 花蓮縣長卻沉默

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）針對中共軍演，民進黨花蓮縣長參選人Kolas今天指出，位於東部海岸的花蓮，觀光業者、漁民可能遭遇商業損失，作為地方首長第一時間應表達是安全的，並會全力守護，讓民眾安心。

Kolas Yotaka今下午到花蓮市中山公園出席「客家超人大作戰劇場暨民進黨花蓮縣黨部捐血公益活動」，接受媒體聯訪表示，中國演習，不論共艦、共機都非常靠近台灣，作為地方首長就要擔憂縣民是否擔心害怕。

Kolas說，花蓮有許多觀光業、漁民等靠海洋生活的縣民，也包括居住在海岸線及經常到花蓮、喜歡出海的觀光客，是否會擔憂安全及經濟收入受影響。作為縣長第一時間應清楚表達花蓮是安全的，並會全力守護花蓮縣民及來到花蓮人民的安全。具體怎麼做？當然必須與中央合作，要啟動緊急應變的機制。

Kolas今天也在臉書發表「沉默的縣長」一文，文中指「近日遭到中國軍演威脅的縣市首長，為維護縣市民人身財產安全，陸續譴責中國。從8月4日軍演至今，花蓮縣府從未表態，也不見實際的作為，有如遺世獨立的國中之國。花蓮是守護國家安全的前灘，中國惡意的海空演習還是現在進行式，不知現任花蓮縣長今天忙什麼？」

對此，花蓮縣政府行研處新聞科表示，縣長徐榛蔚認為兩岸和平、經濟發展及人民的生命健康是普世價值，不應被選舉拿來操作，因此不針對此議題做任何回應。（編輯：黃世雅）1110807