農委會推農遊券 朱立倫：勿一次性模式協助農民

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國民黨主席朱立倫（前左）8日出席國民黨雲林縣黨部「雲林縣五合一選舉提名徵召同志介紹會」，為民眾推薦爭取連任的縣長張麗善（前右）暨各鄉鎮市長、縣議員等參選人，逐一為各參選人披上彩帶，期許他們年底選舉當選，同時授予張麗善黨旗，願雲林縣全壘打。中央社記者姜宜菁攝 111年8月8日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）中國陸續禁入台灣農水產，農委會推農遊券，對此國民黨主席朱立倫今天呼籲民進黨不要以政治考量、不要急就章、不要一次性的模式協助農民，而是要將農漁產品行銷到國際。

朱立倫今天出席國民黨雲林縣黨部「雲林縣五合一選舉提名徵召同志介紹會」，為民眾推薦爭取連任的縣長張麗善暨各鄉鎮市長、縣議員、村里長與鄉鎮市民代表等參選人，逐一為各參選人披上彩帶，期許他們年底選舉當選，同時授予張麗善黨旗，願雲林縣全壘打，並在會後接受媒體聯訪。

朱立倫對於農委會要推農遊券，幫農民度難關，他認為，農漁民所需要的幫助是實實在在可以賺錢，而不是到選舉時才用農遊券，他拜託民進黨腳踏實地，不要以政治考量，不要急就章、也不要以一次性的模式，要像張麗善一樣，實質幫助農民，讓農民可將所生產的農作物外銷到世界。

中國宣布會持續進行軍演，朱立倫說，國民黨是最愛台灣，確保中華民國安全的政黨，也希望維護兩岸和平，透過交流對話，希望能化解誤會，朝野一起來努力，捍衛中華民國，維持兩岸和平。

朱立倫活動致詞時指出，國民黨提名的原則為堅持中道、理性、穩健的優秀參選人，從爭取連任的張麗善、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠，及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏，現在已經有10名女性縣市首長參選人，可謂是十全十美。

張麗善提到，從總統選舉可以發現雲林仍是綠大於藍，雲林曾經有10幾年由民進黨執政，民眾已不知道國民黨執政的情況會是如何，所以她上任後，一天當好幾天用，施政成績有目共睹，不僅拿到政府服務獎，甚至近幾年各項競賽也拿下多項大獎。

國民黨雲林縣黨部主委陳瑞雄強調，張麗善是優秀的縣長、建設暨行銷雲林的人才，歷練豐富，年底選舉除了要讓張麗善高票連任外，也懇請大家全力輔選國民黨推薦的各類優質參選人，讓他們都能順利當選，將來協助張麗善繼續建設地方，讓雲林縣成為最宜居城市。（編輯：謝雅竹）1110808

中國陸續禁入台灣農水產，農委會推出農遊券。國民黨主席朱立倫（圖）8日呼籲民進黨不要以政治考量、不要急就章、不要一次性的模式協助農民，而是要讓農民可將所生產的農作物外銷到世界。中央社記者姜宜菁攝 111年8月8日