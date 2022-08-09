蔡總統：國際友人來台 以行動支持台灣民主自由

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2022鷄籠中元祭9日晚間進行主普壇開燈放彩，總統蔡英文出席表示，最近有很多國際友人都來台灣，用行動支持台灣的民主自由，這都是因為大家團結守護民主自由，國際才給台灣很多支持。中央社記者王朝鈺攝 111年8月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）雞籠中元祭開燈放彩今天晚間舉行，總統蔡英文出席致詞說，最近有很多國際友人都來台灣，用行動支持台灣的民主自由，都是因為大家團結守護民主自由，國際才給台灣很多支持。

蔡總統晚間抵達基隆市主普壇會場後，與基隆市長林右昌、黃姓宗親會主委黃丁風、立法委員蔡適應、基隆市議會議長蔡旺璉等人一同為主普壇開燈後，接著欣賞「放彩」煙火秀。

蔡總統致詞表示，看到鄉親們的笑容，讓她更加相信，台灣人不只熱情參與宗教文化活動，也很熱情交朋友。最近，有很多國際友人都來台灣，用行動支持台灣的民主自由。

蔡總統說，這都是因為大家團結守護民主自由，國際才給台灣很多支持，就像過去這段期間，大家團結克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，展現台灣人的堅定和韌性，真的很感謝大家一起打拚。

蔡總統表示，也因為大家團結共同克服疫情，之前停辦的放水燈花車遶境遊行，終於在睽違2年後恢復舉辦，代表生活逐步恢復正常，她要感謝各姓氏宗親會的無私付出及鄉親們的熱情參與，讓大家今晚可以團聚在一起。

蔡總統說，雞籠中元祭是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，更有全台保存最完整的祭典科儀，今年已傳承了第168年。中元祭的精神，象徵族群融合，凝聚了對這塊土地的認同，不僅是基隆人生活中不可或缺的一部分，也是台灣很重要的文化資產。「越在地，就越國際」，基隆的文化和觀光價值，也絕對是國際級。

蔡總統說，這幾年林右昌與市府團隊很用心，也很有執行力，帶基隆走向國際。像是前陣子啟用的國門廣場，一走出車站，就感受到這座城市的光榮感。還有今年的城市博覽會，也讓大家看到基隆的煥然一新。她期待，未來的新市長，可以延續林右昌的政績，帶領基隆大步發展，持續在國際舞台上發光發亮。（編輯：方沛清）1110809

2022鷄籠中元祭9日晚間進行主普壇開燈放彩儀式，總統蔡英文（中藍色襯衫者）及基隆市長林右昌（左9）等人出席共襄盛舉。中央社記者王朝鈺攝 111年8月9日