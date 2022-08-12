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EMU3000列車抵花蓮港 Kolas：應取名邦查號

2022/8/12 17:35（8/12 17:46 更新）
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台鐵局新購EMU3000型城際列車陸續運抵花蓮港，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）12日受邀到花蓮港參訪列車卸船作業。（Kolas Yotaka競選辦公室提供）中央社記者張祈傳真 111年8月12日
台鐵局新購EMU3000型城際列車陸續運抵花蓮港，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）12日受邀到花蓮港參訪列車卸船作業。（Kolas Yotaka競選辦公室提供）中央社記者張祈傳真 111年8月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）台鐵局新購EMU3000型城際列車陸續運抵花蓮港，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka說，建議台鐵應將新列車取名邦查號（阿美語Pangcah），更具有在地特色。

Kolas Yotaka今天受邀到花蓮港參訪列車卸船，她說，EMU3000型城際列車試運轉後將投入北迴與東部幹線運輸，連接雙北到花蓮等地，台鐵已有普悠瑪、太魯閣號，強烈建議台鐵將新列車取名為「邦查號」。

Kolas解釋，阿美族自稱Pangcah（邦查），有人、同族人、一家人的含義，且阿美族是宜花東人口最多的原住民族，命名為邦查號，更有在地特色。

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Kolas說，台鐵在東部的鐵路運輸常讓人有「很難訂、旺季一票難求」的印象，認為台北到花蓮、花蓮到台東的鐵路運輸應朝向捷運化發展，比照西部高鐵頻率，每15到30分鐘1班自強號等級以上列車往返，對花蓮便利性能大幅提升。

Kolas說，高鐵未來確定會延伸宜蘭，縮短花蓮到全台各地的距離，接下來是城際間的大眾運輸系統，若當選花蓮縣長，會規劃串聯花蓮市區、機場、港口與各鄉鎮的大眾運輸系統，解決歷屆縣長都無法改善的根本問題。（編輯：方沛清）1110812

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