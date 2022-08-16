救援柬埔寨受害者 周春米、伍麗華籲建跨國機制

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）民眾遭誘騙至柬埔寨事件頻傳，今天民進黨立委周春米、伍麗華召開記者會，要求建立國際救援機制，與友好國家、當地人權組織共同合作，援救受困國人。

近期頻傳民眾受海外高薪工作招募誘騙赴柬埔寨從事不法行為，遭人蛇集團控制受困於柬埔寨，並遭受暴力、囚禁等對待，更有活摘器官、失去生命等情形發生。立委周春米、伍麗華與受害者家屬召開記者會呼籲成立跨國機制、拯救受困國人、打擊人蛇詐騙、拯救國人安全。

會中有3名被害人家屬現身，這3名家屬分別有兒子、哥哥、弟弟被騙往柬埔寨工作，年齡為18歲到27歲不等，都是好友邀約一起到柬埔寨工作。其中1名家屬表示，雖然期間有視訊聯繫，但家人眼睛會不自覺往別邊看，好像有人在控制，彷彿在透露「想回家」，卻又不敢說，只能簡單回應「平安」。

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周春米認為，國內入出境機關應全面清查，過去1年間民眾赴泰國、越南、柬埔寨人數，主動了解是否有民眾出現護照逾期未歸情形，全面盤點可能受困在詐騙園區內的人數，同時呼籲家屬，如家中親友有遭遇類似情形就要主動報案，協助救援工作。要求檢警合作，主動偵查被害者相關遭遇，杜絕台灣人騙台灣人的情形發生。

伍麗華表示，原住民過去就有被人口販運受害紀錄，拐賣至都會區成為性工作者、黑工，或是到遠洋漁船上成為奴工，近年台灣人權紀錄改善，如今原住民再度成為人口販運、強迫奴役受害者，這是重大的人權、國安議題，要求政府一定要跟國際合作，強化當地台商的救援資源。（編輯：謝雅竹）1110816