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近500名會計師相挺 蔡其昌盼改變台中願望成真

2022/8/16 19:32（8/16 19:46 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（後）首場百工百業產業後援會，16日下午在南屯競選總部舉行成立授證大會，近500名會計師齊聚表達支持。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月16日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（後）首場百工百業產業後援會，16日下午在南屯競選總部舉行成立授證大會，近500名會計師齊聚表達支持。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）近500名會計師今天齊聚民主進步黨台中市長參選人蔡其昌競選總部，表達支持；蔡其昌表示，希望改變台中願望成真，「我們一起讓台中更好」。

蔡其昌首場百工百業產業後援會下午在南屯區競選總部舉行授證成立大會，民進黨籍立法委員何欣純、邱議瑩及蔡其昌青年後援會總會長陳柏惟到場見證。

蔡其昌表示，過去他常到各會計事務所演講，謝謝相挺的會計師朋友；只要他當選，將實踐台中這些年延宕的建設。市長要有城市規劃能力，大家不是為蔡其昌要當市長而努力，是要為台中新生活努力。

邱議瑩說，城市進步須有執行力，請會計師朋友介紹行動派市長蔡其昌給還不認識的人，選舉時一起支持有行動力的蔡其昌，找回台中驕傲。

陳柏惟表示，大家說到台中只會想到空氣污染或治安問題，希望大家給蔡其昌機會，也給台中改變的可能。（編輯：李明宗）1110816

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