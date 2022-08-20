苗栗分裂國民黨做最壞打算 全力拉抬謝福弘聲勢

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）苗栗縣長選舉藍軍陷入分裂危機，國民黨面對堅持參選的議長鍾東錦，已做好最壞打算，黨內人士今天說，相關協調、整合工作已暫停，目前全力拉抬提名參選人謝福弘，若最終鍾東錦登記參選，將面臨黨紀處分。

國民黨在苗栗縣執政長達70年，現任縣長徐耀昌兩任任滿，黨中央原屬意立委徐志榮接棒，但徐志榮堅持不參選，鍾東錦早早布局，卻未獲黨中央青睞，最終黨中央提名謝福弘，鍾東錦堅持參選，讓藍軍分裂，埋下選戰變數。

輔選高層表示，整合協調工作能做的、該做的都已經做了，但未見成效，目前都已暫停；由於謝福弘起步較晚，目前就是全力拉抬創造聲勢，包括安排黨內重量級人士站台，以及透過文傳會加強空戰宣傳等。

他指出，鍾東錦來勢洶洶，參選態度強烈，若最終確定登記參選，黨中央勢必祭出黨紀處分，開除黨籍；儘管已做好分裂的最壞打算與準備，但若在這段期間能成功拉抬謝福弘的聲勢，讓鍾東錦感到壓力，或許還有一談的機會。

地方操盤人士則說，支持者目前仍在謝福弘與鍾東錦之間游移，但正式登記參選後，謝福弘會以正藍軍的姿態出戰，後續透過黨部的整合，可望讓支持者歸隊；同時，謝褔弘擁有地方大老支持，以及國民黨提名正當性的加持，有與鍾東錦一戰的本錢。

但他也坦言，在藍軍分裂下，這次苗栗縣長選戰，可能會讓綠軍坐收漁翁之利，除非出現棄保效應，將選票灌給其中一方，不然民進黨的縣長參選人徐定禎，很有機會一搏（編輯：黃瑞弘）。1110820