鄭南榕基金會募資籌辦自由紋理展 發布從未公開展品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）鄭南榕基金會正與群眾募資平台合作「自由紋理：鄭南榕基金會年度巡展募資計畫」。基金會說，希望11月下旬展開全台巡展，展覽將透過史料開箱「自由時代雜誌社」、精選鄭南榕不同生命階段的史料，甚至是從未公開過的展品。

鄭南榕基金會執行長劉璐娜今天受訪指出，透過募資是想捲動更多人關注與參與，基金會當然可以尋求傳統支持者的協助，不過，走平台募資是希望促成年輕世代關注；她說，截至目前為止，雖然募到款項還不多，但參與者有一半以上是20歲以下年輕人，這表示把好的理念與年輕人溝通，年輕人會想要理解且支持。

鄭南榕1984年創辦「自由時代周刊」倡議「百分之百的言論自由」，1989年4月7日自焚殉道身亡。

不過，鄭南榕基金會說，鄭南榕自焚後已經過了33年，還是有很多人不認識他，不知道他自焚背後的原因及決心，不了解當時政府對人民的箝制有多麼龐大。

鄭南榕基金會說，希望仿效鄭南榕和同伴們在1988年發起的新國家運動行走全台精神，於今年11月下旬展開全台巡展，呈現有關自由時代雜誌社爭取言論自由的史料文物、與自由議題相關的創作，以及多元角度重新詮釋鄭南榕人生時期不同樣貌的藝術作品，期待讓更多台灣人重新思考「自由」之於自身生活連結與意義。

基金會說，展覽時間暫定為2022年11月至2023年。首波巡展地點預計為鄭南榕做運動到訪過的城市，台北、彰化、嘉義與台南。

基金會表示，這次展覽另一大重點，就是開箱「自由時代雜誌社」，展出部分外界從未見過的史料文件，呈現1980年代自由時代雜誌社是如何營運，讓共計發行302期的「自由時代」週刊，成為台灣歷史中維持最久的黨外雜誌。

基金會指出，有行動思想家之稱的鄭南榕，有清晰和務實的商業經營模式，是位戰戰兢兢經營黨外雜誌的新聞工作者、社會運動家。累積任職外貿公司和創業經驗，加上自年少的自學習慣，都是鄭南榕的養分。透過這些文物，看見鄭南榕及雜誌社夥伴如何辦雜誌、如何透過辦雜誌從事社會運動，抵抗當時集權統治的執政黨。

為了籌辦展覽，基金會指出，他們正與FlyingV募資平台合作「自由紋理：鄭南榕基金會年度巡展募資計畫」群眾募資，即日起進行到9月30日。

募資品除了有基金會的出版品和藝術品，也包含了當代台灣許多藝術創作者的作品，以及巡展紀念手冊、展場感謝牆列名。

基金會說，募資品的定價具有深厚意涵，包括407是鄭南榕自焚殉道日、912是鄭南榕生日、1210是世界人權日、美麗島事件、自由時代週刊刊登台灣共和國憲法，2280是紀念228、鄭南榕獄中的牢號等。（編輯：林淑媛）1110821