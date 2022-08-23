藍質疑介入水公司標案 蔡適應團隊批不實指控

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（中央社記者王承中、王揚宇台北23日電）國民黨團今天召開記者會，質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應，讓親信家族公司一再得標台灣自來水公司第一區管理處換管工程案。蔡適應競選團隊執行總幹事林明智表示，這是含沙射影、不實指控。

基隆市水情吃緊，國民黨立法院黨團書記長李德維、立委鄭麗文，以及國民黨基隆市議員張芳麗、韓世昱等人，今天在立法院召開記者會，質疑蔡適應一方面宣傳替基隆市接換自來水管的政績，私下卻讓親信家族一再得標台灣自來水公司換管工程案。

鄭麗文指出，基隆已嚴重缺水半個月，她接獲基隆民眾檢舉，蔡適應左右手劉文得的親兄弟劉冠毅，自2020年3月2日擔任富羣工程公司的負責人後，同年4月，富羣工程公司開始連續得標台灣自來水公司第一區管理處的標案。

鄭麗文表示，富羣工程公司取得台灣自來水公司的標案，有的是公開招標，更多是限制性招標，很多都是維修接管工程案。自2020年4月到今年5月，總得標金額高達新台幣1億元，不禁要問，為何都是劉冠毅得標。

鄭麗文質疑，蔡適應宣稱幫市民接很多自來水的管線，背後卻是劉文得家族不斷包下自來水公司工程，且基隆自來水管線的漏水率是全台最高，現在蔡適應要選基隆市長，應給民眾一個交代。

蔡適應競選團隊執行總幹事林明智在接受媒體訪問時表示，國民黨團記者會含沙射影、不實指控，企圖掩蓋國民黨基隆市長參選人謝國樑長達12年立委任期，對於基隆民生用水不作為的事實。

林明智指出，蔡適應過去、現在都從未開立過公司，也從未收受富羣工程公司的政治獻金，劉文得過去曾是服務團隊一員，但因個人生涯規劃已於今年4月離開團隊。

林明智表示，國民黨與其大動作召開記者會關切，不如先檢視自家市長參選人龐雜的公司經營結構，資本額700萬元的公司如何能借貸1億多元，要求謝國樑針對金星案說清楚講明白。（編輯：林興盟）1110823