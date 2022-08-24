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綠問朱立倫續挺？藍：支持林姿妙捍衛清白

2022/8/24 14:15
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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北24日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪遭檢方起訴。民進黨發言人黃彩玲今天質疑，提名林姿妙的國民黨主席朱立倫，以及曾經站台支持林姿妙的新北市長侯友宜、國民黨桃園市長參選人張善政，是否仍要繼續力挺林姿妙。

國民黨文傳會副主委林家興呼籲司法要公平公正審理，不能成為選舉工具、淪為政治打手，他說，黨中央都有組律師團，會提供必要的司法與行政協助，支持林姿妙積極澄清說明，透過司法程序捍衛清白。

民進黨今天發布新聞稿，民進黨發言人黃彩玲指出，媒體報導林姿妙使用人頭帳戶至少達30多個；但是，林姿妙身為一個縣長，「請問要用數十個人頭帳戶來做什麼用途？」林姿妙自始至終不斷表示遭到政治追殺，卻對檢方起訴的內容不斷閃躲，愧對宜蘭鄉親。

黃彩玲說，請林姿妙不要再用「政治追殺」為由逃避，應向宜蘭鄉親道歉，並立即退選；民進黨也要請問提名林姿妙的國民黨主席朱立倫，「還要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的參選人嗎？」

黃彩玲質疑，曾經站台支持林姿妙的侯友宜、張善政，「請問你們仍要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的林姿妙嗎？」（編輯：蘇志宗）1110824

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