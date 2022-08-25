綠籲退選 藍：相信林姿妙會獲宜蘭縣民肯定

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北25日電）民進黨發言人黃彩玲今天說，宜蘭縣長林姿妙被爆除人頭帳戶，並有多張外籍移工電話卡規避監聽，林姿妙女兒瞎扯是為了還債，國民黨瞎挺林姿妙，但相信宜蘭縣民絕不容許這種人繼續執政，國民黨若還有一絲良知，請要求林姿妙退選。

國民黨文傳會副主委林家興表示，支持林姿妙透過司法程序積極澄清說明，捍衛自己的清白，相信司法會還給林姿妙公道，宜蘭基層在地民意還是相當支持林姿妙，支持認真努力的媽媽縣長，相信林姿妙一定會繼續獲得宜蘭縣民的肯定。

宜蘭縣長林姿妙涉貪遭檢方起訴。民進黨今天發布新聞稿表示，根據宜蘭地檢署起訴書，林姿妙除了租借數十個人頭帳戶外，還被爆料每3個月指示帳房持用外籍移工人頭，購買移工儲值電話卡。「請問林縣長，如果是正當還債需要用到這麼多人頭帳戶和人頭電話門號嗎？」

民進黨發言人黃彩玲說，林姿妙女兒瞎扯是為了還債，國民黨瞎挺林姿妙，但民進黨相信宜蘭縣民絕不容許這種人繼續執政。

黃彩玲質疑，台灣民主發展至今天，竟然還能見到林姿妙縱容自己女兒干政、兒子滅證，女兒甚至可以直接指揮縣府官員進入官邸下達指令。「台灣民主政治發展至今日，豈可容許這種荒腔走板的家族參政？」

黃彩玲強調，如今人證、物證都已經逐漸明朗，林姿妙還想繼續硬拗，指控檢調是政治追殺。國民黨主席朱立倫是否還要繼續瞎挺、背書，國民黨縣市長參選人蔣萬安、侯友宜、張善政，過去都曾為林姿妙站台，是否打算繼續挺貪污的參選人。（編輯：蘇志宗）1110825