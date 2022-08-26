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黃珊珊辭北市副市長 打另外一場仗堅信再回來

2022/8/26 21:04（8/26 21:15 更新）
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台北市副市長黃珊珊（前左2）將辭職投入台北市長選戰，社會局26日準備溫馨歡送會。（圖取自facebook.com/taipei33）
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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市副市長黃珊珊今天在臉書發文表示，將暫時離開台北市政府，辭去副市長職務，去打另外一場仗，堅信會再回來，一起繼續改變台北。

即將投入台北市長選舉的黃珊珊晚間在臉書（Facebook）貼出「給市府同仁的一封信」，內容提及，她將暫時離開北市府，向各位請假，因要打另外一場仗，深信會打勝仗，再回來一起「嗡嗡嗡」。

黃珊珊說，民國108年10月16日到北市擔任副市長，至今整整2年10個月，這段期間是人生最光榮、驕傲，也是最辛苦、壓力最大、最累時刻。

黃珊珊指出，剛上任時曾公開提及從政初心是「讓認真的人被看見」，因擔任過6屆台北市議員，瞭解北市府公務員很優秀、認真，只要帶領市府團隊的大腦運轉得宜，整體表現與施政成果必將卓越，這幾年台北已成首善之都、接軌國際，歸功各位共同努力成果。

防疫是2年多重中之重的工作，攸關市民健康安全，也影響台北經濟復甦關鍵，黃珊珊說，過去身為北市府防疫副指揮官，看見市府同仁為市民竭盡所能扛下責任，可以很驕傲說，「我們是一起同生共死的戰友，共同對抗病毒帶來的世紀災難，守住台北。」

黃珊珊表示，今天辭掉副市長職務，是為將來與各位繼續守護共同相信美好價值。留下更好的台北給下一代，是從政24年初衷與志業，相信這是所有市府同仁畢生奉行圭臬，儘管短暫離開市府團隊，堅信會回來和大家繼續改變台北，未來共同改變台灣。

她說，謝謝台北市長柯文哲無私信任、首長鼎力相助、市府同仁戮力從公，在北市府看見城市偉大，來自一流市民、一流市府團隊，以曾為市府團隊成員為榮，期待再相會。

黃珊珊上午出席北市社會局歡送會表示，她的辭呈28日生效。（編輯：郭諭儒）1110826

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