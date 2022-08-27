辭職參選台北市長 黃珊珊：爭取所有人支持

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市副市長黃珊珊將辭職投入台北市長選舉，針對28日舉辦參選記者會是否找親民黨主席宋楚瑜等人到場，黃珊珊今天說，會爭取所有人支持，家人不會出席參選記者會。

黃珊珊下午前往2022台北城市博覽會，並為親民黨前副主席張昭雄導覽展出內容。黃珊珊會後受訪，媒體詢問，關於28日舉辦參選市長記者會出席人選，黃珊珊作以上回應。

台北市政府策畫2022台北城市博覽會從今天起在花博公園爭艷館揭幕，展期16天，共分6大展區，但城博會被議員認為是市長柯文哲畢業展，且展出內容空洞、動線亂。

黃珊珊被問及城博會的相關回應時說，城博會原本規劃動線就是要讓參加民眾可自由選擇進出，若民眾發現其中一個展區參觀人數較多，可隨時改到下個展區，並非動線混亂。

黃珊珊表示，北市府舉辦城博會是好事，若議員有任何意見，展覽都可進行改善，城博會目的就是要讓市民了解北市府更多政策，所以採最精實方式辦理。

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媒體詢問，黃珊珊出席城博會卻要為里長聯誼會導覽，被認為濫用行政資源到最後一天。黃珊珊說，這是她最後一天在北市府的工作，且城博會已經規劃半年多，不要什麼事都認為是政治操作或跟私利有關，這對北市府公務員也不公平。

黃珊珊表示，她過去沒想過自己可擔任副市長，也感謝柯文哲知遇之恩，擔任副市長期間，每天面對處理許多市政政策，台北政策當然跟她有關，所以沒什麼好切割，相信市民也會感受到北市這8年的改變。（編輯：李錫璋）1110827