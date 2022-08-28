侯友宜出席土城宜蘭同鄉會 成立後援會力挺連任

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市土城宜蘭縣同鄉會今天召開會員大會，並成立後援會力挺新北市長侯友宜連任。侯友宜表示，宜蘭好，新北才會好，期待大家攜手合作，讓新北市快速地成長及茁壯。

新北市土城宜蘭縣同鄉會今天舉辦會員大會，包括新北市宜蘭縣同鄉會理事長陳燕飛、土城宜蘭縣同鄉會榮譽理事長暨新北市議員林金結等人到場力挺，現場還成立侯友宜後援會，陳燕飛與林金結、侯友宜共同揮舞戰旗，「凍蒜」不斷，場面熱烈。

侯友宜致詞表示，他與許多鄉親一樣，數十年前就到北部打拚，從警期間，靠著勤儉、努力、不怕死的精神，守護民眾安全，並秉持堅強意志及勇氣，為這塊土地打拚。希望大家能繼續支持，一起讓新北持續進步，市民生活變得更好。

侯友宜隨後出席新北市社區規劃師暨營造點成果發表會後接受媒體聯訪指出，他與宜蘭同鄉一樣，都是出外人到新北市打拚，希望能同心協力為這塊土地好好做事，相信陳燕飛也是抱著這樣的心情，大家努力奉獻給新北。

他表示，宜蘭好，新北才會好，大家都認同這樣一個理念，也期待大家攜手合作，讓新北市這塊土地快速地成長及茁壯，尤其更要與國際一起競爭。（編輯：戴光育）1110828