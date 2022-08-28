陳燕飛和侯友宜共揮戰旗 林佳龍這樣解釋

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市宜蘭縣同鄉會理事長陳燕飛出席土城宜蘭同鄉會活動，還和市長侯友宜一起揮戰旗，引拔樁聯想。林佳龍表示，這活動不是挺任何市長參選人，是支持宜蘭出身的市議員林金結參選連任。

由於陳燕飛一向力挺宜蘭縣籍的立法院長游錫堃，陳燕飛與侯友宜一起揮舞戰旗，引外界聯想土城宜蘭同鄉會活動有侯友宜拔樁意味。民進黨新北市長參選人林佳龍晚間到土城及板橋參加造勢活動，他接受媒體聯訪時表示，剛剛有與陳燕飛連絡，得到的回應是今天這場活動不是宜蘭同鄉會支持任何市長參選人。

林佳龍今天行程滿檔，繼上午和首投族青年朋友座談後，下午也趕往由三芝、淡水參加「新北大翻新，議員鬥陣拚」造勢活動，會中提出「首都海洋門戶計畫」政策，盼成立淡水河流域的水文化博物館，建置具國際水準的北海岸自行車道和淡水河環河自行車道，現場受到民眾熱烈歡迎。

由於土城宜蘭縣同鄉會今天舉辦會員大會，包括陳燕飛、土城宜蘭縣同鄉會榮譽理事長暨新北市議員林金結、土城區里長等到場，現場還成立後援會，出現陳燕飛與林金結、侯友宜一起揮舞戰旗的場面。

林佳龍表示，今天是宜蘭出身的市議員成立後援會，陳燕飛出席時，侯友宜也到了，這是一個禮貌，宜蘭人對自己的人參選，不管選市長或議員，宜蘭人都會支持。

他表示，他和部分宜蘭鄉親連絡，得知他們正在連署推薦林佳龍來選新北市長，今天是市議員成立自己後援會，未來，宜蘭同鄉會將有鄉親會另外組織更大後援會，來全力推薦林佳龍。（編輯：李亨山）1110828