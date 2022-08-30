綠批張善政涉抄襲沒資格參選 藍回擊抹黑

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（中央社記者王揚宇、王承中台北30日電）鏡週刊報導，國民黨桃園市長參選人張善政過去擔任農委會研究計畫主持人，研究報告涉抄襲。民進黨立委郭國文今天說，嚴厲譴責，若用張善政檢視別人的標準來看，張善政沒資格成為候選人。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在立法院接受媒體訪問時表示，就他的理解，這是誤解、誤傳，相關團隊已提出說明，這樣的抹黑是「張飛打岳飛」。

鏡週刊今天報導，張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費新台幣5700萬元，但產出的報告卻有各種抄襲樣態，包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文等，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

郭國文上午在民進黨團「抄襲、A錢、詐騙、繕抄詐5736萬；張教授踹共」記者會表示，張善政是學者出身，應該非常清楚抄襲的定義，但張善政的研究計畫產出報告卻沒有註明出處、全文轉載，連標點符號都抄，很難告訴別人這不是抄襲。張善政長期用高標準檢視其他候選人，現在也應該用高標準檢視自己。

郭國文認為，如果以張善政個人標準來看，應該沒有資格成為候選人，外界會看張善政用什麼標準檢驗自己、有沒有雙標，但「我看到的是迴力鏢」。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰質疑，政府花錢委託張善政研究，不是只為了蒐集資料，而是希望提出政策建議；張善政一直強調誠信問題，但能否用檢驗別人的標準面對自己，這樣的詐欺行為涉及履約、可能違反著作權法等問題，張善政應說明。

張善政涉嫌抄襲，是否影響桃園選情；郭國文說，每一個重大新聞事件都可能產生外溢效果，這起事件對張善政來說是負面外溢，不會只衝擊桃園選情，也可能對北部選區造成衝擊。

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國民黨文傳會副主委王鴻薇上午在國民黨中央黨部召開記者會表示，她還未看過報告，無法評論。未來會很常看到參選人相關的論文、報告被檢驗，但她認為要有原則，就是揭發不能只是帶風向、大亂鬥，要具體檢舉或告發。

王鴻薇指出，對於張善政涉抄襲，如果揭發者有憑有據非常好，但要具體的去檢舉告發，否則就只是單純的政治跟選舉作為。她之前揭發前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文涉抄襲且侵害竹科管理局的智慧財產權，她在揭發後就立刻檢舉跟提告。（編輯：謝佳珍）1110830