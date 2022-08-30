台瓜簽署外交人員訓練合作協定 雙方外長互贈勳章

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（中央社記者黃雅詩台北30日電） 外交部長吳釗燮今天與瓜地馬拉外長步卡羅簽署雙邊外交人員訓練及交流合作協定，吳釗燮代表政府頒贈步卡羅「大綬景星勳章」，步卡羅則代表瓜國政府頒贈吳釗燮「大項鍊伊利薩里勳章」。

步卡羅（Mario Búcaro）對訪台期間所受到的熱情接待表達誠摯謝意，他強調「做正確的事、捍衛主權、為人類貢獻」正是「大項鍊伊利薩里勳章」表彰的精神，也是總統蔡英文及吳釗燮傳承給下一代的榜樣。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮今天與步卡羅共同簽署「中華民國（台灣）外交部與瓜地馬拉共和國外交部外交人員訓練及交流合作協定」，雙方並互贈勳章。

吳釗燮指出，此協定開啟兩國外交部合作的新篇章，也為未來兩國外交人員的培訓與交流奠定良好合作基礎，將可增進兩國外交人員的相互瞭解與友好合作關係。

吳釗燮感謝步卡羅自今年2月就任以來對台灣的堅定支持，以及深化台瓜兩國邦誼的卓越貢獻。對於獲頒瓜國「大項鍊伊利薩里勳章」，吳釗燮表示這不僅是他個人及外交部的榮耀，更是台瓜兩國邦誼友好的象徵。

吳釗燮也指出，面對中國不斷升高對台灣的軍事威脅，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）及瓜國外交部都在第一間公開力挺台灣，他再次代表政府與人民表達由衷的謝忱。

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步卡羅強調，此行除傳達瓜地馬拉與台灣休戚與共的堅定情誼，更對台灣長期提供瓜國各項援助合作表示感謝，也期盼台瓜兩國繼續攜手共創美好未來。

外交部指出，瓜地馬拉是台灣在中美洲的重要友邦，兩國共享民主、自由及人權等普世價值，瓜國長期堅定支持台灣參與國際組織、會議與活動；兩國在各項領域合作密切，成果深獲瓜國政府及人民肯定。（編輯：翟思嘉）1110830