時代力量宋國鼎登記選苗栗縣長 召喚年輕族領航

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迎戰年底地方選舉，時代力量在苗栗縣提名現任議員宋國鼎（前左4）參選縣長，另提名葉忠倫（前右3）、吳翌立（前左3）、林志豪（前右4）角逐縣議員，30日辦理聯合登記參選，黨主席陳椒華（前左2）等人到場力挺。中央社記者管瑞平攝 111年8月30日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今天率同時代力量3名縣議員參選人完成登記。他行前先到苗栗市玉清宮參拜，宣示清白參選決心，訴求年輕新世代領航，讓苗栗好起來。

年底公職人員選舉，時代力量在苗栗縣提名現任議員宋國鼎參選縣長，另提名葉忠倫、吳翌立、林志豪分別參選第4、第5及第1選區縣議員，4人今天辦理聯合登記參選。時代力量立委陳椒華、邱顯智、王婉諭、中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君到場陪同。

宋國鼎等人在辦理登記前，先前往苗栗市玉清宮參拜，並上疏文敬稟關聖帝君「一心為民，清白參選」的決心，並向選民喊出「年輕新世代，苗栗好起來」。

41歲的宋國鼎說，時代力量的苗栗戰隊都是育有子女、40歲上下的爸爸媽媽，該是中堅世代扛起責任、帶領苗栗向前的時候。

宋國鼎指出，參選苗栗縣長至今，很遺憾看到各主要參選人推出的政見，仍與過去一樣著重在畫大餅，多少年來，苗栗縣民的期待被畫大餅式政見蒙混過去，但選民在意的是，誰能保護人民的生活、關心縣民在乎的事。

他認為，選戰重點不應是大撒幣式的政見，應該著重苗栗真正的問題，包括行政效能、清廉政府就是第一步。（編輯：戴光育）1110830