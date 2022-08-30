蔡總統視導三軍 艦長訴說600碼近距離監控敵艦

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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統蔡英文今天赴澎湖，向陸海空三軍加油打氣。海軍146艦隊艦長跟蔡總統提到，之前嚴密監控敵艦長達6天，雙方最近的距離只有500到600碼。蔡總統感謝國軍辛苦守護民眾，政府也一定會做國軍最堅實的後盾。

蔡總統晚間透過臉書指出，最近，中國在軍演後，改以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，並結合認知作戰，持續對台灣進行文攻武嚇。她已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。

她說，今天赴澎湖，向陸海空三軍的弟兄姊妹加油打氣，「敵軍越是挑釁，我們越要冷靜」，「我們不會讓對岸有不當的藉口，來製造衝突，我們不會挑起爭端，我們自我克制，但不表示我們不會反制」。

蔡總統表示，台海周邊情勢緊張，駐防在澎湖的部隊，因為位處重要戰略位置，預警反應時間更短，肩負的防衛任務也更吃重。在澎湖的國軍，空軍天駒部隊、澎防部防空連、空軍第七雷達中隊、海軍146艦隊，都要隨時待命出勤。國軍犧牲和家人的相處，守護人民的如常生活，這就是國軍的日常。

蔡總統透露，今天，一位曾與敵機在空中對峙的空軍飛行員跟她說，「我們是24小時待命，說不緊張是騙人的，但請把領空交給我們，我們都準備好了」；海軍146艦隊艦長更提到，之前嚴密監控敵艦長達6天，雙方最近的距離只有500到600碼。

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蔡總統說，海軍在第一線築起海上長城，護衛海疆，空軍與雷達部隊在領空升起防護之盾，這些長時間且近距離的監控，不只疲憊，肩上的壓力，難以言喻。這就是國軍堅守崗位的態度，這就是守護家園的決心。

她說，國軍辛苦守護人民，政府也一定會做國軍最堅實的後盾。明年政府的國防預算達到史上最高，持續推動國防自主，發展不對稱戰力。政府會做好更強大的防衛力量，捍衛國家安全。她謝謝所有的國軍，辛苦保衛國家安全，也呼籲民眾一起力挺國軍，團結捍衛主權。（編輯：林興盟）1110830