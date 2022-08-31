陳燕飛挺林佳龍 侯友宜：感恩過去4年一起努力

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（中央社記者高華謙新北31日電）新北市宜蘭縣同鄉會理事長陳燕飛將擔任民進黨新北市長參選人林佳龍後援會榮譽總會長。林佳龍今天說，陳一定能發揮最大力量；侯友宜說，與陳長期為新北市打拚，非常謝謝他。

陳燕飛28日出席土城宜蘭同鄉會活動，和侯友宜一起揮戰旗，引拔樁聯想。立法委員陳歐珀在社群網站臉書貼文指出，陳燕飛30日親赴林佳龍競選辦公室，不僅將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長，還說「我挺誰就是挺誰了，不會變，永遠拔不動」。

林佳龍今天出席吳晟老師紀錄片「他還年輕」電影包場活動，接受媒體聯訪表示，陳燕飛非常疼惜他，也已經對外說明將接任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長，非常感謝。

林佳龍談及與宜蘭的淵源時表示，高中時曾認養並協助宜蘭孩子做課輔，後來游錫堃擔任縣長，也參與編寫「宜蘭縣史」，歷任縣長包括林義雄等人都有栽培的恩情。

林佳龍說，擔任交通部長後也與立委陳歐珀一起解決宜蘭的交通問題，包括高鐵延伸宜蘭、國道五號連結蘇花改，也推動東北角觀光圈，因此和觀光業者有很好的互動，所以這些前輩、好朋友就組織後援會。

林佳龍表示，陳燕飛是大家非常敬重前輩，能夠來擔任榮譽總會長，一定會成為桶箍，發揮最大力量。

另一方面，侯友宜下午視察安坑輕軌後接受媒體聯訪表示，陳燕飛是凝聚宜蘭鄉親力量很重要的企業家，平常與新北及所有鄉親連結度很高，所以經常可看到他與陳燕飛為市政並肩作戰，這4年來與陳燕飛都是為新北市所有鄉親及各方面建設一起努力，「我非常感恩，也非常謝謝他」。

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媒體詢問陳燕飛主動擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長，是否會認為可能是受到林佳龍陣營壓力，侯友宜說，與陳燕飛長期一起合作努力，給予鄉親及公益慈善、弱勢團體支援，「所以其實陳董事長就誠如我說的，我們不分彼此你是誰、我是誰，我們都是一家人」，這家人都是在新北市落腳生根，讓這塊土地更好。

侯友宜表示，各地方鄉親能到新北市落腳生根，一起共創繁榮，才是他最大心願，很感恩這麼多鄉親支持、支持「侯侯作代誌」，好好做事超過所有一切。（編輯：方沛清）1110831