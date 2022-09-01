花蓮縣長選舉Kolas邀辯論 徐榛蔚：縣政優先

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣長徐榛蔚由夫婿國民黨立委傅崐萁、國民黨縣黨部主委張逸華陪同，今天上午完成登記，爭取連任。對於對手民進黨參選人Kolas邀她辯論，徐榛蔚說，先以縣政、防疫優先。

徐榛蔚低調登記，現場只有秀林鄉長王玫瑰、村長及鄉代約5人在場陪同。徐榛蔚繳交相關證件、保證金後，上午11時48分完成登記作業。

徐榛蔚接受媒體聯訪，被問到選舉日程，她說，縣政工作忙碌，尤其現在Omicron BA.5病例數上升，縣政非常重要，還是要腳踏實地做好每天工作，仍以縣政優先、COVID-19防疫為先。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）已在8月30日完成登記，並邀請徐榛蔚公開辯論，在人民面前闡述對花蓮建設的藍圖。

對於Kolas邀約辯論，徐榛蔚沒有正面回應，她僅說，縣政工作要持續不斷地做，每個政策或每個工作都是福國利民，都是有益於所有鄉親。

張逸華接受媒體聯訪指出，徐榛蔚從上任以來就是跟自己比賽、跟時間在賽跑，希望花蓮每一天都有進步，防疫是目前最重要的事，現在仍努力在基層跑公務，把選舉、連任的事情放一旁，以建設縣政為主。（編輯：張雅淨）1110901