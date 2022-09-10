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柯文哲輔選拉抬 民眾黨拚空戰

2022/9/10 15:52
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（中央社記者賴于榛台北10日電）九合一選舉倒數77天，民眾黨秘書長謝立功今天表示，民眾黨資源有限，但會徹底發揮空軍優勢，在非上班時間時，由黨主席、台北市長柯文哲勤跑地方輔選，拉抬選情。

2022年九合一選舉，民眾黨共提名151名公職參選人，縣市首長部分，包含桃園市提名黨籍立委賴香伶參選桃園市長、新竹市由立委高虹安挑戰新竹市長，宜蘭縣則由黨團主任陳琬惠參戰；另外，民眾黨在台北市支持無黨籍的黃珊珊角逐市長寶座。

九合一選舉11月26日投票，剩下不到80天，謝立功下午對中央社記者表示，後續選戰策略包含徹底發揮空軍優勢、利用柯文哲拉抬能力，以及分享過去陸戰的經驗，讓小雞們在最後階段能穩定面對。

他說，柯文哲平日上班時間會以台北市政為主，只能趁著晚間或週末時刻勤跑各縣市輔選，全台各縣市要跑透透並不容易，但就會盡量拉抬並投入資源。

謝立功說，為了將柯文哲有限的時間做有效利用，民眾黨輔選策略會彈性調整，他也會分擔柯文哲重擔，跑遍黨剛開始起步經營或是提名不多的地區。

至於是否考量讓柯文哲在最後衝刺階段請假輔選，謝立功指出，並未討論到這個問題，柯文哲是個有始有終的人，會注意市政平衡，不會為輔選將市政擺一邊。（編輯：黃國倫）1110910

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