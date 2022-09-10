AIT處長孫曉雅就職週年 秀中文賀中秋[影]

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）美國在台協會（AIT）今天公布台北辦事處長孫曉雅就職週年紀念影片，孫曉雅全程以流利中文發言，除祝大家中秋快樂，在影片開場標題也強調美台關係「堅若磐石」。

AIT今天在臉書貼出長度約2分鐘的影片。二度派駐台灣的孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，她回到台灣的第一年，充滿許多活動、驚喜和美好新體驗，台美一起在雙方至關重要的優先事項中，達成多項成就。

她舉例，如深化安全合作、增進供應鏈安全等，都深化了台美深厚且具歷史淵源的經貿合作，並拉近了人與人之間的關係。

她在影片中剪輯接受知名YouTuber阿滴訪談的片段，強調幾十年來，台灣人民的社會和生活方式，都是建立在一個民主的基礎上。

孫曉雅還貼出前後兩度派駐台灣時，分別與跆拳道恩師黃金也的合照，強調對於有幸在30年後再聚首的老朋友，她非常開心能回到台灣；對於過去一年結識的新朋友，她引頸期盼一起持續攜手前進。

孫曉雅最後說：「致台灣所有朋友，我迫不及待與你們相見！」

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影片中出現許多孫曉雅與台灣政治人物的互動照片剪輯，版面最多的是與總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮出席各種外交場合活動；另外還包括孫曉雅首度拜會時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中、經濟部長王美花、政務委員兼經貿總談判代表鄧振中等。

孫曉雅初次派駐台灣是在1992到1994年，她去年回台擔任AIT處長後曾發布影片自述，能擔任AIT處長對她是美夢成真，因為她的外交官之路就是從台灣開始，1992年大學畢業後，第一次在國外生活就是在台灣；當時她是 AIT最年輕、資歷最淺的人員，曾騎機車到淡水，也很喜歡台灣小吃、夜市。（編輯：黃國倫）1110910