花蓮多民族 Kolas：縣府文化預算應增3倍

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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（中）積極促進南島文化發展，11日陪同馬紹爾群島參訪團行程，行銷花蓮，她指出花蓮縣由多民族組成，若當選後將提升文化預算至縣府總預算的3%。（Kolas競選團隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka積極促進南島文化發展，她今天指出，花蓮縣由多民族組成，文化預算卻僅占縣府總預算的1%，若當選後將提升文化預算至3%。

馬紹爾群島共和國文化及內政部長柯歐塔（Hon. Ota Jacob Kisino）近日率團訪台，原民會安排訪問團今天到花蓮縣秀林鄉太魯閣族部落參訪，Kolas Yotaka陪同導覽，行銷花蓮。

Kolas表示，公元2016年擔任不分區立委時，就在立法院成立「南島國會議員聯誼會」，並且擔任會長。從立委到擔任行政院、總統府發言人，始終致力推動南島民族合作與南島認同。

此外，她過去擔任立法委員與府院發言人期間多次出訪友邦，她也與太平洋友邦政府官員、民代、駐台大使關係友好。

Kolas指出，花蓮是多民族的縣，本應成為太平洋沿岸的文化重鎮。她若入主花蓮縣府，不但要成立南島文化經濟交流雙贏計畫，更要增加花蓮縣各族群的文化、藝術、音樂、語言與文字傳承預算，全縣文化預算要大幅增加3倍，為總預算的3%。

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Kolas表示，台灣是南島民族的原鄉，花蓮縣為全國原住民族人口最多的縣，但罕見現任縣長帶領縣民推動南島國家交流，走不出太平洋，在花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁「家庭政治」隔離下，已經13年，但花蓮的文化、觀光還是停留在表面。

「我們要拒絕13+4（年）！」Kolas說，徐榛蔚過去參加部落祭典時，甚至要求年輕人交互蹲跳引發抗議，完全不了解各民族文化其中深層的價值與意義。花蓮的文化資產是台灣珍貴寶貝，現任縣長看不見文化的潛力，也看不見其中的經濟潛力。（編輯：戴光育）1110911