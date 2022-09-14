藍指Kolas酒駕前科應退選 綠：當時非黨員

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國民黨花蓮縣黨部14日發表聲明，指總統蔡英文曾公開宣示「酒駕事件政府零容忍」，對參選的公眾政治人物更應採高標準嚴肅看待，卻提名有酒駕前科的Kolas Yotaka參選花蓮縣長，批評是在酒駕受害者傷口灑鹽。中央社記者張祈攝 111年9月14日

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（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣14日電）國民黨花蓮縣黨部今天指有酒駕前科的Kolas應立即退出縣長選舉，民進黨花蓮縣黨部以新聞稿回應表示，Kolas酒駕事件發生在2014年，當時她不是民進黨員，也尚未從政；新聞稿中並呼籲花蓮民眾應拒絕「家庭政治」。

國民黨花蓮縣黨部今天發布聲明指出，民進黨提名台中市議員參選人林義偉酒駕被抓，立即宣布退選，民進黨徵召有酒駕前科的Kolas Yotaka參選花蓮縣長，卻仍龜縮。

國民黨花蓮縣黨部指出，總統蔡英文今年初酒駕修法三讀通過時公開宣示「酒駕事件政府零容忍」，對參選的公眾政治人物更應採高標準嚴肅看待，提名有酒駕前科的Kolas Yotaka繼續參選，不是在狠狠打臉民進黨、在酒駕受害者傷口上灑鹽嗎？

國民黨花蓮縣黨部指出，花蓮人不能接受酒駕前科的參選人被外界看笑話，呼籲民進黨主席蔡英文為錯誤提名決定負責，Kolas Yotaka即刻宣布退出花蓮縣長選舉，別來侮辱花蓮選民的智慧。

對此，民進黨花蓮縣黨部也發布新聞稿表示，Kolas Yotaka酒駕事件發生在2014年，並非現行犯。2014年當時Kolas並不是民進黨員，也尚未從政，當天並未發生任何事故，Kolas依規定接受路邊臨檢酒測，被檢出後依規定易科罰金新台幣6萬元。

此後Kolas從未再酒駕，並擔任反酒駕終身志工。她本人從未迴避此問題，2018年任行政院發言人時，已被各界檢視過；這些年來，她也一直默默捐款行善，宣導反酒駕。

新聞稿還指出，真正污辱人民智慧的是傅崐萁與徐榛蔚夫婦，他們輪流當縣長形成「家庭政治」，將花蓮隔離了13年，期待花蓮選民能拒絕13+4（年）。（編輯：屈享平）1110914