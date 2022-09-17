侯友宜在後援會尬舞 強調軌道建設讓土城進步
2022/9/17 20:21（9/17 20:31 更新）
新北市新潮舞蹈協會600名成員17日齊聚土城區成立後援會，力挺新北市長侯友宜（中）參選連任，國民黨新北市議員林金結（左）也到場相挺。（侯友宜競辦提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月17日
（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市土城新潮舞蹈協會今天成立後援會，支持市長侯友宜連任。侯友宜到場與協會成員跳舞同樂，強調捷運三鶯線、板南線到頂埔、與新北樹林線軌道建設，都讓土城不斷進步。
侯友宜競選辦公室晚間發布新聞表示，新北市土城新潮舞蹈協會學員遍及土城各年齡層，推廣舞蹈運動，600名協會成員齊聚組後援會力挺侯友宜參選連任，新北市議員林金結、市議員參選人戴湘儀也到場力挺。
侯友宜到場與學員一起尬舞，他表示，過去任內點滴把土城建設得更好，會繼續努力讓土城人有希望與機會。他說，接下來除了土城醫院、還有土城產業園區，及內政部等待核定的土城彈藥庫變更司法園區，會努力讓土城成為年輕人築夢地方。（編輯：張銘坤）1110917
新北市新潮舞蹈協會17日在土城區為市長侯友宜（中）成立後援會，表態支持侯友宜連任，侯友宜也到場與眾人跳舞同樂。（侯友宜競辦提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月17日
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