挺台灣入聯 紐約僑界3年來首度遊行發聲

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）睽違3年，大紐約地區台灣社群再度在聯合國大會期間上街遊行，傳達加入聯合國的訴求。曼哈頓鬧區響徹「台灣入聯」等口號，沿途不少民眾熱情響應，友邦代表也到場支持。

這場年度遊行有30年歷史，前兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而停辦。在大紐約區台灣人社團聯合會、大紐約區台灣同鄉會及社團Keep Taiwan Free共同發起下，大紐約與周邊地區約250名僑胞今天參與遊行，在第77屆聯合國大會期間踴躍發聲。

遊行從曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館出發，沿西42街走向時報廣場，途經中央車站後沿公園大道往南，行進至假日市集人潮眾多的聯合廣場（Union Square），全程約4.5公里。

活動策劃人吳丞峻接受中央社訪問時說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國以軍事演習、經濟制裁等手段反制。遊行選在中國駐紐約總領事館出發，傳達反對中國對台文攻武嚇的訊息；途經曼哈頓鬧區，期盼更多人看見「台灣入聯」訴求。

從前輩接棒籌劃遊行的吳丞峻說：「台灣加入聯合國這個主題沒辦法被忘掉，這是一件很重要的事情。」

今天紐約風和日麗，遊行展開前，有飛機拉著呼應遊行訴求的布條飛越哈德遜河上空，為遊行增添氣勢。

立法委員范雲、王婉諭等人帶頭，和手持各式旗幟的僑胞高喊Keep Taiwan Free（守護台灣自由）、UN for Taiwan（台灣加入聯合國）、Taiwan is Taiwan（台灣就是台灣）等口號，一個半小時走完全程。遊行途中不少紐約客鼓掌或揮舞旗子，替台灣加油打氣。

范雲受訪時說，台灣經濟成就斐然，民主、自由、人權及性別平等也有目共睹，不該被排除在聯合國之外。全球面臨重大危機，各國合作非常重要，台灣有能力且願意協助，台灣的多元、自由、平等也應該被世界看見，希望各界支持台灣加入聯合國。

主辦單位在遊行解散地聯合廣場安排「望春風」、「島嶼天光」等樂曲演唱，駐紐約辦事處長李光章及友邦代表也到場發言。

李光章說，聯大期間各國領袖齊聚紐約，就當前全球錯綜複雜的挑戰共同尋求解決方案。台灣的聲音應該被聽見，台灣是世界的幫手、一股良善的力量，「今天透過各位的大遊行，我們向世界傳達一個清楚的訊息，那就是現在就是讓台灣參與聯合國的時候」。

友邦貝里斯駐聯合國常任代表傅勒（Carlos Fuller）說，貝里斯一向支持台灣參與聯合國，為世界做出貢獻，「如果你們是這體系一分子，我們也能幫助你們，因此，貝里斯會一直與你們同在，和你們並肩作戰，確保你們的聲音被聽見。有朝一日，你們會被納入聯合國體系」。

中華民國1971年退出聯合國，近30年來政府積極爭取參與，在公共衛生、飛航安全、因應氣候變遷等領域貢獻所長，卻頻頻受北京阻撓，難以參加相關會議及機制。（編輯：郭中翰）1110918

台灣加入聯合國年度遊行17日在紐約登場，參與者在中國駐紐約總領事館對街集結出發。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年9月18日

台灣加入聯合國年度遊行17日在紐約登場，遊行隊伍沿曼哈頓中城公園大道前進時經過帝國大廈附近。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年9月18日

台灣加入聯合國年度遊行17日在紐約登場，參與者行經時報廣場時手持旗幟、高呼「台灣入聯」等口號。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年9月18日