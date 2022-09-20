數位部歸屬何常設委員會主審 立院提報院會決定

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長游錫堃今天主持黨團協商「有關數位發展部歸屬於何常設委員會主審」相關事宜，經黨團協商未獲共識，游錫堃表示，依立法院議事先例，提報院會決定，如果在院會決定前，各黨團有共識，就照共識辦理。

行政院新設數位發展部，今年8月27日掛牌成立。數位發展部明年編列的預算總額，為含資通安全署、數位產業署的公務預算約新台幣57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元；數位發展部預算占行政部門總預算2兆7191億元約0.2%。

另外，還有編列160億餘元前瞻預算，多是由各部會移撥到數位發展部繼續執行的計畫，包括智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等內容，並非數位發展部成立所新編預算。

立法院有8個常設委員會，數位發展部歸屬於何常設委員會主審，備受關注。游錫堃今天下午主持黨團協商，各黨團討論近1小時未能達成共識。協商過程中，民眾黨團總召邱臣遠、國民黨團書記長李德維主張，應歸屬經濟委員會；時代力量黨團副總召陳椒華、民進黨團幹事長羅致政認為，放在交通委員會較適當；列席黨團協商的數位發展部長唐鳳回應立委詢問時則說，尊重立法院意見。

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游錫堃表示，此案既經黨團協商未獲共識，依立法院議事先例「新增部會應列席何一委員會，得經黨團協商提報院會決定之。」此案就依先例，作以下宣告，「有關數位發展部業務職掌歸屬於何一常設委員會，提報院會決定之。」如果在院會決定前，各黨團有共識，就照共識辦理。

根據議事人員向立委說明此案後續，預計會在23日院會報告事項中增列此案。但各黨團如果有共識，就照共識辦理；如果沒有共識，就由院會直接決定。（編輯：張均懋）1110920