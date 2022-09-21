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吳釗燮頒贈馬紹爾駐台大使勳章 表彰對台貢獻

2022/9/21 15:10（9/21 16:21 更新）
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外交部長吳釗燮（右）今天代表台灣政府頒贈「大綬景星勳章」予馬紹爾群島共和國駐台特命全權大使艾芮瓊（左），以表彰2019年到任以來對促進台灣與馬國邦誼所作出的傑出貢獻及成就。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年9月21日
外交部長吳釗燮（右）今天代表台灣政府頒贈「大綬景星勳章」予馬紹爾群島共和國駐台特命全權大使艾芮瓊（左），以表彰2019年到任以來對促進台灣與馬國邦誼所作出的傑出貢獻及成就。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年9月21日
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（中央社記者游凱翔台北21日電）外交部表示，部長吳釗燮今天代表台灣政府頒贈「大綬景星勳章」予馬紹爾群島共和國駐台特命全權大使艾芮瓊，以表彰2019年到任以來對於促進台灣與馬國邦誼所作出的傑出貢獻及成就。

外交部下午發布新聞稿表示，吳釗燮致詞時肯定艾芮瓊（H.E. Neijon Rema Edwards）在台3年任內致力提升台馬關係不遺餘力，積極推動各項農業、教育、文化、醫療等議題的交流與合作，促成多次台馬高層互訪，對深化兩國邦誼貢獻卓越。

吳釗燮也感謝馬國政府歷來大力支持台灣參與國際組織，期盼艾芮瓊離任返國後，持續協助深化兩國邦誼及促進台馬雙方人民情誼。

艾芮瓊致詞時，首先代表馬國總統柯布亞（David Kabua）及政府向總統蔡英文及吳釗燮表示敬意，誠摯感謝台灣長期以來協助馬紹爾群島的國家建設，重申兩國深厚穩固邦誼，並強調馬國持續支持台灣參與區域及國際組織的堅定立場。

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艾芮瓊也感謝在台期間特別受到來自外交部、原住民族委員會及衛生福利部雙和醫院等相關單位的大力支持，推動兩國合作及人民交流。

外交部說明，馬紹爾群島與台灣在1998年建立正式外交關係，是台灣在太平洋區域的重要友邦之一。近年來台馬兩國在氣候變遷、糧食安全、經濟發展、醫療衛生、潔淨能源、婦女賦權及南島文化交流等各項合作成效卓越；兩國將在既有的合作基礎上，持續深化互利互惠的永續夥伴關係。（編輯：張均懋）1110921

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