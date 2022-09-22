總統接見捷克訪團 盼互相守望捍衛民主自由[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英今天接見捷克訪團表示，這是第一個來自捷克國會與行政部門的訪問團，展現台灣與捷克是理念相近的國家，也是堅實的合作夥伴；面對威權主義不斷地擴張，期待台灣和捷克持續相互守望，堅持捍衛民主自由價值，一起為世界帶來良善的力量。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人陪同下在總統府接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiri Drahos）訪問團，總統對於德拉霍斯主席率團來台訪問表示，非常歡迎。

她並說，在2020年捷克參議長維特齊（Milos Vystrcil，另譯：韋德齊）率團訪台之後，這是第一個來自捷克國會與行政部門的訪問團，各位貴賓來訪展現台灣與捷克是理念相近的國家也是堅實的合作夥伴。

總統說，相信各位都有感受到這兩年來台灣和捷克的合作交流越來越密切，去年國發會主委龔明鑫率團訪問捷克，台、捷雙方針對高科技及產業交流簽署了合作備忘錄，今年3月台灣也組成了半導體專家團前往捷克考察。

總統表示，這次各位來訪，台灣和捷克的合作將再跨出一大步，不只是半導體科技，還有教育、醫學以及博物館等領域都會深化交流，並且將簽署相關的合作備忘錄，總統對此再次表達最誠摯的歡迎。

總統說到，在座的貴賓都是台灣的好朋友，德拉霍斯主席更是長期努力提升台捷關係，除了感謝各位對台灣的支持，她也要藉這個機會感謝捷克參議院以及眾議院外委會在今年通過了決議案，支持台灣參與國際組織。

今年5月的世界衛生大會上，捷克也發言支持台灣參與WHA，總統說，回顧全球疫情爆發以來，來自捷克的種種支持，不論是台捷雙方共同舉辦防疫論壇，或者互贈口罩、呼吸器以及疫苗，捷克對台灣來說是相互扶持的好夥伴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統表示，台灣和捷克共享民主自由價值，相知相惜，共同克服疫情的挑戰，也一起協助烏克蘭難民，在中國持續軍演之後，德拉霍斯在此時率團來訪，更展現出理念相近國家相互扶持的堅定友誼。

總統表示，面對威權主義不斷地擴張，期待台灣和捷克持續相互守望，堅持捍衛民主自由價值，一起為世界帶來良善的力量，為全球的繁榮發展做出更多的貢獻。總統最後再次各位遠道來訪，也祝福訪問一切順利。（編輯：蘇龍麒）1110922