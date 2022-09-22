總統接見捷克團 德拉霍斯盼促成台捷直航

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（中央社記者溫貴香台北22日電）捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯今天晉見總統蔡英文提到，此行到台灣希望更進一步加強台灣與捷克間的合作，包括半導體研發，以及希望能夠促成台北-布拉格的直航班機。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人陪同下，於總統府接見德拉霍斯（Jiri Drahos）訪問團。

德拉霍斯致詞表示，捷克與台灣的確是真正的好朋友，共享許多價值，像是強健的自由民主、對人權的保護、對少數族群權利的重視，還有與不友善的非民主鄰國打交道的歷史經驗，這些經驗都讓兩國更加珍惜民主自由的價值。

他說，捷克故前總統哈維爾（Vaclav Havel）曾經說過，對任何有意義的世界秩序來說，人權與自由是不可或缺的元素，相信台灣與捷克的人民對此都非常有共鳴。

他說，捷克與台灣的關係可以用「患難見真情」來形容，台灣在第一波全球疫情爆發的時候就提供莫大的援助，不但提供醫療物資給捷克的醫院，還捐贈了口罩生產線設備。

為此，他替全捷克人民謝謝蔡總統，很高興捷克能在台灣有需要的時候送來3萬劑疫苗作為回報，也感謝台灣在2021年夏季南摩拉維亞洲遭龍捲風侵襲的時候，提供當地村莊許多援助。

他很高興台灣成為了捷克的重要夥伴，而在現在的捷克政府之下，台灣與捷克的關係更是日益強健，他完全支持政府在政策中表明，台灣是捷克在印太區域的關鍵民主夥伴，也很驕傲捷克是全歐盟唯一立場如此明確的國家。

德拉霍斯表示，捷克與台灣的合作可以而且也應該繼續強化，這是此行來到台灣的主要目的，其中一個合作的面向就是半導體的研發。他參訪了新竹科學園區，見識到台灣在智慧晶片設計與製造的領導地位，十分感謝台灣願意與捷克分享相關的知識，並幫助捷克建立半導體研發中心。

他說，捷克理解參與國際組織是分享經驗的重要管道，所以支持台灣有意義參與像是國際衛生組織等國際組織，捷克參議院就通過了強烈支持這種合作的決議案。另外一個希望台灣能夠參與的國際組織是國際民航組織。

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他進一步表示，希望能夠促成台北-布拉格的直航班機，布拉格非常歡迎台灣的遊客，而直航班機可以讓來自台灣的遊客數量回到、甚至是超越疫情前的水準，當時每年有超過20萬名台灣遊客到布拉格旅遊，而直航班機對於促進商業合作也有正面的效果。

他也說，非常欣賞台灣的文化和文化遺產，台灣的故宮博物院是世界上最棒的博物館之一，所以十分樂意促成故宮與位在布拉格的捷克國家博物館進行展覽交流，相信捷克的人民也對台灣豐富多元的文化十分感興趣。（編輯：蘇龍麒）1110922