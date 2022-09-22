立委葉毓蘭認祖歸宗 回復本姓改為游毓蘭

（中央社記者王承中、蘇龍麒台北22日電）國民黨立委葉毓蘭今天認祖歸宗回復本姓，改姓名為游毓蘭。她表示，其父在民國57年將她過繼給年邁的同事，她曾考慮回復本姓，但稍有猶豫就過了半世紀，前陣子終於啟動認祖歸宗法定程序，終在今天大功告成。

立法院人士指出，游毓蘭改姓名是從現在開始的文件才處理，而且大多是內部電腦作業，整體來說成本並不高，預計稍晚取得證明文件後，就會通知立法院各處室協助作業，包括更改內部資料與對外的立委網頁介紹等。

國民黨立委葉毓蘭今天在臉書粉絲團發文表示，從今天開始，她認祖歸宗回復本姓，改姓名為游毓蘭。她說，民國57年1月16日，她從游毓蘭變成葉毓蘭，因為她的父親在沒有和母親商量下就把她過繼給年邁的同事。

她指出，在母親爭執下，父親答應要去辦理終止收養，但沒多久葉老先生病逝，她成了幫葉老先生送終的養女。從此，她不是父親的女兒，成為游家中的異姓人。她從一開始的抗拒，到後來的認命，一下子就過了54年。

她表示，父母生前最大的遺憾就是讓她改姓，雖然父母身後的祭祀，兄姊也從來不會遺漏她，但總是特別刺眼。過去她的身分證父母欄中有父無母，今天在戶政事務所領到的身分證終於讓父母的名字重見天日，這對她而言，意義無比重大。

她指出，解嚴後因兩岸的交流，好友中有人認祖歸宗，她曾考慮過打官司，只是葉毓蘭的符號與她緊緊連結多年，一想到所有的證書證件資料都要更新，稍有猶豫，一下子就過了半世紀，前陣子在家事法學會理事長鄧學仁的指導協助下，終於啟動認祖歸宗法定程序，終在今天大功告成。

她說，「我終於回家了」。過去的葉毓蘭，被戲稱是最應該擔任典獄長，因為越獄很困難；今天開始的游毓蘭，只能更樂觀進取、果決勇敢，因為猶豫難、憂鬱也很難了。（編輯：林興盟）1110922